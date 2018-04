Operação de busca decorre para encontrar pescador desaparecido no rio Minho

Um pescador desapareceu e está a ser procurado no rio Minho, em Alvaredo, concelho de Melgaço, no distrito de Viana do Castelo, disse este domingo fonte dos bombeiros daquela localidade.O alerta para o desaparecimento foi dado na noite de sábado e as buscas começaram hoje de manhã, disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Melgaço.A Autoridade Nacional de Protecção Civil informa no seu site na Internet que estão envolvidos nas buscas 15 operacionais e quatro viaturas.