Ciclista gravemente ferido após ser atropelado no concelho de Nelas

Um ciclista ficou este domingo gravemente ferido após ser atropelado no concelho de Nelas, distrito de Viseu, disse à agência fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.Segundo a fonte, o atropelamento ocorreu na Estrada Nacional 231, em Casal Sancho, cerca das 08:50.A vítima foi transportada para o Hospital de Viseu pelos Bombeiros Voluntários de Nela, com o acompanhamento de uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).