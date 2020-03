Portugal une-se em aplauso ao Serviço Nacional de Saúde

Várias cidades em Portugal juntaram-se às 22h deste sábado para uma "corrente de esperança", unindo-se em varandas e janelas com aplausos aos profissionais de saúde que trabalham no combate ao novo coronavírus, que já infetou 169 pessoas no país. A convocatória nas redes sociais chegou a muitos bairros de Lisboa e Porto, mas também a outras zonas do país.



Na zona das Amoreiras, em Lisboa, ouviram-se aplausos, gritos de "SNS" e "obrigada".





A carregar o vídeo ...

Noutras zonas de Lisboa, ouviram-se buzinões, gritos e aplusos numa corrente de apreço pelo serviço prestado a doentes nos últimos dias.





Em Lisboa aplausos grandiosos e buzinas nas janelas das casas e prédios depois de uma corrente pelas redes sociais marcando o compromisso, para homenagear as equipes de saúde de Portugal. #CODVID19 #coronaviruspt pic.twitter.com/PVkJHVghtv — Stefani Costa (@iskkr4) March 14, 2020



Em Braga, além de aplausos, ouviu-se o hino de Portugal.





E agora em BRAGA ♥?

Obrigado a todos!!!#COVID19PT pic.twitter.com/X7CIzTM4u0 — Pedro Morgado (@pedromorgado) March 14, 2020





Também em Matosinhos, ouviram-se palmas para os profissionais do Serviço Nacional de Saúde.









A Direção-Geral de Saúde (DGS) elevou para 169 o número de casos confirmados de coronavírus Covid-19 em Portugal. 126 aguardam resultado laboratorial - e dez pessoas encontram-se internadas em unidades de cuidados intensivos. Em 24 horas, registaram-se mais 57 casos.