Coronavírus: Petição pede fecho de fronteiras

Há um abaixo assinado online a pedir "que seja decretado de imediato o regime de quarentena obrigatória à população em geral, bem como o fecho de fronteiras".

O texto que já foi assinado por quase 90 mil pessoas dá o exemplo de Macau, "caso de sucesso a nível mundial", para defender "medidas mais drásticas para a contenção do vírus".

"Deveríamos antecipar os nossos passos a nível de prevenção e, em vez de decretarmos o fecho das escolas ou de alguns serviços, circunscritos a zonas de risco, deveria ser decretada uma quarentena obrigatória para a população em geral, de forma simultânea, pelo período de 3 a 4 semanas, ainda antes de chegarmos à fase de Mitigação", lê-se na petição.

Os peticionários dizem querer evitar "chegar à situação de Itália, com os serviços de saúde a abarrotar, com recursos limitados para prestar uma assistência eficaz aos pacientes e com uma equipa médica exausta, com a cabal missão de escolher a quem dão assistência".

"Decretar o fecho de escolas permitindo que os restantes serviços continuem a funcionar é manter o risco de contágio na comunidade, porque ser assintomático é continuar a levar o covid-19 para a rua, aumentar a disseminação e diminuir as possibilidades de resposta dos serviços de saúde", argumenta-se no texto.