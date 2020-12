Portugal ultrapassa os 400 mil casos de covid-19. Morreram 74 pessoas em 24 horas

Portugal conta esta segunda-feira com 74 novas mortes relacionadas com a covid-19 e há 3.336 novos casos de infeção com o SARS-CoV-2.O número total de casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia chegou aos 400.002 mil pessoas. No total já morreram 6.751 pessoas devido ao novo coronavírus desde o início da pandemia, em março.Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados 6.112 doentes com covid-19, elevando o total para 327.794.Há atualmente 2.930 internados devido à covid-19, 486 dos quais em cuidados intensivos. São menos 37 internados nos cuidados continuados e menos 17 nos intensivos.