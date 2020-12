Portugal confirmou 18 casos de nova variante da covid-19 na Madeira

A nova variante da covid-19 que tem vindo a assolar o Reino Unido ainda não foi identificada em Portugal continental. Esta é a garantia do investigador do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), João Paulo Gomes, depois de terem sido detetados 18 casos na Madeira.Na habitual conferência de imprensa de atualização dos dados da covid-19, o investigador apontou que a nova variante apresenta mutações que geraram preocupação, por potenciarem a ligação do vírus às células humanas, mas lembra que apenas foram registados cerca de 4.000 casos desta variante no Reino Unido.João Paulo Gomes refere ainda que apenas 15 países já registaram casos desta nova variante e Portugal é o segundo país no mundo com mais casos identificados, com estes 18, referindo que tal é normal por Portugal ser um destino turístico e próximo do Reino Unido.

"Este cocktail de mutações originou, naturalmente, uma preocupação muito grande. Mais preocupação gerou também quando os países começaram à procura dessa variante no seu próprio terreno e Portugal não foi exceção. Os primeiros casos associados a esta variante foram no arquipélago da Madeira, 18 casos", indicou o responsável do INSA.



João Paulo Gomes explica que autoridades de saúde continuam a vigiar a sequenciação genómica do vírus para descobrir se esta variante já está presente noutros pontos do país e que um estudo de variabilidade genética do SARS-CoV-2 irá permitir desvandar mais pormenores sobre a nova variante e outras.



Os primeiros casos da nova variante identificados em Portugal foram anunciados este domingo, sem confirmar o número total de casos. A nova estirpe do coronavírus SARS-CoV-2 identificada no Reino Unido, apresentada como mais contagiosa, já está a circular em vários países e territórios, dentro e fora da Europa.

Na sequência da identificação desta nova variante do SARS-CoV-2, diversos países, dentro e fora da Europa, decidiram suspender as ligações, nomeadamente aéreas, com o Reino Unido, uma lista que tem vindo a aumentar nas últimas horas.

A estirpe britânica do vírus já foi também detetada, pelo menos, na Suécia, Itália, Holanda, Alemanha, França, Espanha e no Japão.