Covid-19: Portugal com mais 58 mortos e 2.093 infetados

O presidente do Governo da Madeira afirmou esta segunda-feira que foram detetados na região 18 casos de infeção com a nova estirpe do SARS- CoV-2, sendo 17 oriundos do Reino Unido e uma de Lisboa e Vale do Tejo.



Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 58 mortes relacionadas com a covid-19 e 2.093 novos casos de infeção com o novo coronavírus.O número total de casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia é superior a 396 mil pessoas. Mais de seis mil (6.677) morreram devido ao vírus.Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados 1.936 doentes com covid-19, aumentando para mais de 320 mil as pessoas que já recuperaram da doença provocada pela pandemia.Em relação ao dia anterior existem mais 99 casos ativos no país, para um total de 68.307.O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internada 2.967 pessoas, mais 97 do que no domingo, das quais 503 em cuidados intensivos.