Portugal tem 72 concelhos com risco “muito elevado” de infeção

Portugal tem 72 concelhos em nível "muito elevado" de contágio da Covid-19, registando mais de 120 novos casos por 100 mil habitantes – valor a partir do qual especialistas colocam regiões em zona vermelha de infeção pelo novo coronavírus, avança o Expresso.

Para além de Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras, concelhos onde o Governo decretou medidas mais apertadas para os próximos dias, também Bragança, Alvaiázere, Porto, Montalegre, Alcoutim, Mogadouro, Paredes e Pinhel registaram, entre 5 e 19 de outubro, números muito superiores aos limites de risco "muito elevado" de infeção.

O concelho com maior incidência é Paços de Ferreira, seguido de Lousada, mas Felgueiras é apenas o 11.º concelho com mais novos casos por 100 mil habitantes neste período.

Todas as regiões de Portugal continental incluem concelhos em "risco muito elevado", com exemplos como Albufeira ou Lagos no Algarve, Borba e Beja no Alentejo, Cascais, Sintra, Loures e Odivelas em Lisboa e Vale do Tejo e Guarda e Mêda no Centro. Porém, grande parte da zona Norte, na fronteira com Espanha, apresenta números muito altos de contágio.

Os concelhos em maior risco, por ordem de maior para menor incidência são: Paços de Ferreira, Lousada, Bragança, Alvaiázere, Porto, Montalegre, Alcoutim, Mogadouro, Paredes, Pinhel, Felgueiras, Vizela, Góis, Marco de Canaveses, Penafiel, Arruda dos Vinhos, Valongo, Cinfães, Lisboa, Loures, Vila Flor, Sintra, Amarante, Cascais, Esposende, Vila Pouca de Aguiar, Guimarães, Vila Real, Alfândega da Fé, Santo Tirso, Resende, Borba, Vila Franca de Xira, Beja, Matosinhos, Ribeira de Pena, Odivelas, Lagos, Alter do Chão, Castelo de Paiva, Maia, Vila Verde, Castro Marim, Amadora, Mafra, Mêda, Seixal, Oeiras, Alenquer, Odemira, Penamacor, Entroncamento, Almada, Póvoa do Varzim, Vila Nova de Gaia, Vila do Conde, Albufeira, Macedo de Cavaleiros, Fafe, Póvoa de Lanhoso, Sernancelhe, Valença, Vinhais, Gondomar, Alcochete, Vila do Bispo, Tabuaço, Cantanhede, Valpaços, Guarda, Constância, Vila Nova de Famalicão.

Marta Temido afirmou esta sexta-feira que o Governo está a utilizar os mapas de risco para ajudar a definir as fronteiras de zonas onde há uma maior transmissão e que "toda a região Norte" já adota esta metodologia, que reflete a incidência de novos casos de covid-19 e a velocidade de crescimento da doença.