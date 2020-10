António Costa: É “prematuro” avançar para estado de emergência

O primeiro-ministro considerou este sábado que é ainda "prematuro" para voltar a decretar o estado de emergência no país devido ao aumento de casos de covid-19. Em resposta a jornalistas após o Visão Fest Verde, organizado pela revista Visão, António Costa disse que, apesar de essa decisão ser da competência do Presidente da República, o estado de calamidade é o mais "adequado" a esta altura.

"Estamos ainda em meados de outubro, vamos ter ainda um período de outono e inverno longo pela frente, a fase onde tradicionalmente há mais infeções respiratórias, e a gripe ainda não chegou. Alguns diziam que seria nessa altura que estaríamos a viver a tensão que estamos a viver hoje, mas chegou tudo mais cedo em todos os países da Europa", afirmou Costa, indicando que esta não é "uma corrida de curto prazo", mas sim "uma verdadeira maratona".

O primeiro-ministro considerou ainda que é "fundamental controlar a pandemia" nesta altura, sob perigo de enfrentar maior tensão no inverno.

Costa considerou também que é possível aumentar o número de camas dedicadas à covid-19, alertando que existe um limite a partir do qual "o aumento da capacidade começa a prejudicar a capacidade de responder a outras necessidades".

O chefe de Governo disse também que está a ser feito o "máximo de esforço" para controlar a pandemia, com a "menor perturbação possível da vida das pessoas" e que importa não interromper as atividades letivas nem as atividades laborais para não agravar a crise económica e as situações de desemprego.