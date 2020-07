Em Portugal, atualmente registam-se 161 surtos de Covid-19 . Marta Temido, a ministra da Saúde, referiu que a maioria dos surtos se verifica na região de Lisboa e Vale do Tejo: 107. Em todo o país registam-se 13.683 casos ativos.No Norte, verificam-se 27 surtos ativos; 10 no Centro; cinco no Alentejo e 12 no Algarve."Sobre a região de Lisboa e Vale do Tejo, tem-se mantido a intervenção em diferentes frentes de trabalho multidisciplinar e tem sido visível com a presença de membros do Governo para reuniões técnicas. A situação epidemiológica é marcada pelo impacto dos números de Lisboa e Vale do Tejo, na zona norte da área metropolitana e em 19 freguesias", afirmou a ministra.Quanto à evolução da taxa de incidência ao longo dos últimos 14 dias, verifica-se uma "certa constância com ligeira redução em alguns concelhos e freguesias, com alguma alteração na distruibuição da incidência nas freguesias desses concelhos".Marta Temido deu ainda dados sobre o R, o número médio de casos secundários que resulta de um infetado. Entre 3 e 7 de julho, o R foi de 1 e tem subido ligeiramente. Por regiões, é de 1.12 no Norte, 1.06 no Centro, de 0.98 em Lisboa, de 0.95 no Alentejo e de 0.81 no Algarve.