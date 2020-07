Covid-19: Açores com três novos casos elevam para 157 total de infetados

Os Açores registaram nas últimas 24 horas três casos positivos de covid-19 na ilha de São Miguel, elevando para 157 o total de casos detetados até à data, adiantou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

No seu comunicado diário, aquela entidade informa que, decorrentes das 940 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região nas últimas 24 horas, foram diagnosticados três casos positivos de covid-19 na ilha de São Miguel.

Os casos diagnosticados reportam-se a homens, com idades entre os 46 e os 66 anos de idade, e que, segundo a Autoridade de Saúde açoriana, "desembarcaram na Região Autónoma dos Açores provenientes de ligações aéreas com o território continental".

Dois dos casos obtiveram resultado positivo após teste de despiste para infeção por SARS-CoV-2 à chegada à região, tendo o outro caso obtido resultado positivo no teste de despiste realizado ao sexto dia após o primeiro teste, acrescenta a Autoridade de Saúde dos Açores.

Ainda de acordo com aquela entidade, "um dos casos diagnosticados regressou a território continental no dia seguinte à chegada à região" e a Delegação de Saúde Concelhia de Ponta Delgada "já diligenciou os contactos com a Autoridade de Saúde Nacional para acompanhamento deste caso".

A Autoridade de Saúde açoriana diz ainda que os casos agora detetados e que estão na região "apresentam situação clínica estável", tendo já sido diligenciados os procedimentos de "testagem e vigilância de contactos próximos".

Com estes casos mais recentes, foram detetados até à data nos Açores 157 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se atualmente sete casos positivos ativos, dos quais seis na ilha de São Miguel e um na ilha das Flores.

Até agora na região, 130 pessoas recuperaram e 16 morreram.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 551 mil mortos e infetou mais de 12,12 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.