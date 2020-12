Covid-19. Portugal já vacinou mais de 16 mil profissionais de saúde

Mais de 16 mil profissionais de saúde foram vacinados contra a covid-19 nos primeiros três dias de vacinação em Portugal e lares de idosos vão começar a receber a vacina na próxima semana.No balanço do terceiro dia de vacinação, a ministra da Saúde, Marta Temido, indicou que, até às 18h desta terça-feira, tinham sido administradas 16.701 vacinas contra a Covid-19. O número ultrapassa as doses recebidas por Portugal no dia 26 de dezembro e, segundo a ministra, "reflete aquilo que foram as doses que chegaram ontem e que começaram hoje a ser administradas".

O início da vacinação de estruturas residenciais de idosos irá assim coincidir com a chegada de uma nova entrega de vacinas da Pzifer, na semana que começa a 4 de janeiro. Esta terça-feira, a União Europeia fechou acordo para a compra de mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer, a juntar às 200 milhões de doses já acordadas.

Os primeiros lares e residências a receberem a vacina serão escolhidos por maior incidência da covid-19. Segundo a mais recente lista de concelhos presente no boletim da DGS, são 26 os concelhos em risco extremamente elevado de contágio. A ministra referiu 25, que têm cerca de 150 lares e estruturas de cuidados continuados e será nestes que se iniciará esta vacinação.

A ministra da Saúde garante também que, até ao momento, "não foram detetadas quaisquer reações graves com a administração da vacina". Para a semana seguinte, que começa a 11 de janeiro, está prevista a chegada de novas vacinas para profissionais de saúde e residências de idosos.