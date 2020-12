Portugal não vai registar pessoas que recusarem vacina

Portugal não vai registar quem não quiser ser vacinado contra a covid-19, uma medida que foi anunciada esta segunda-feira em Espanha e tem estado a causar polémica. A garantia foi deixada pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, que apontou que a campanha de vacinação decorrerá de uma maneira semelhante a outras, o que requer o registo apenas em casos excecionais como o de menores.

"Até à data – e temos uma task force para comandar este movimento – esta vacina está a ser considerada semelhante às outras, porque apesar de ser nova, feita num tempo recorde e usar uma tecnologia diferente, não deixou de passar pelo crivo da Agência Europeia do Medicamento. Não é um medicamento experimental. É uma vacina plenamente autorizada. Em Portugal, a vacinação é um acto voluntário, fortemente incentivado, mas as pessoas podem exercer o seu direito a não quererem ser vacinadas. Uma pessoa que não se apresente no serviço para ser vacinada não o é, mas não fica registado que não o quis", explicou Graça Freitas.



Esta segunda-feira, em entrevista ao canal La Sexta, o ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, revelou que o país vai registar as pessoas que rejeitarem tomar a vacina contra o novo coronavírus, de modo a garantir que todos os cidadãos foram contactados pelas autoridades. As informação serão depois partilhadas com outros países europeus, com a identidade do utente a ser preservada.