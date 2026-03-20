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Portugal está "perto dos critérios" para declarar crise energética, diz ministra do Ambiente

Lusa 14:57
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Quando atingir esse patamar, "depois tem que se fazer uma resolução do Conselho de Ministros e informar a Comissão Europeia", esclarece.

O Governo está a analisar medidas para mitigar a subida dos preços da energia, estando Portugal "perto dos critérios" para declarar uma crise energética, afirmou hoje a ministra do Ambiente.

Ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho
Ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho HUGO DELGADO/LUSA

"Estamos a ficar perto dos critérios que podemos declarar crise energética", disse Maria da Graça Carvalho em declarações aos jornalistas, em Lisboa, referindo que o executivo está a "analisar e quantificar" diferentes medidas de apoio.

Segundo a ministra, essas decisões estão a ser preparadas em conjunto com vários ministérios, com o objetivo de "proteger as famílias, os consumidores e também as empresas".

"Os critérios estão muito bem definidos", explicou, lembrando que seguem uma diretiva europeia [Diretiva (UE) 2024/1711], que se aplica quando há aumentos dos preços de 70%, por exemplo.

Quando atingir esse patamar, "depois tem que se fazer uma resolução do Conselho de Ministros e informar a Comissão Europeia", salientando que é necessária uma decisão do Conselho Europeu.

O Governo aprovou na quinta-feira legislação que permite limitar os preços da eletricidade para consumidores domésticos e empresas em caso de crise energética, embora o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, tenha afirmado que esse cenário estava ainda distante.

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