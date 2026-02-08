Presidenciais 2026. Afluência às urnas foi de 45,5% até às 16h

Tom Cruise abandona apartamento de 35 milhões em Londres após assalto a loja da Rolex nas proximidades
Luana Augusto
Na primeira volta, em 18 de janeiro, à mesma hora, a afluência foi de 45,51%.
A afluência às urnas na segunda volta das eleições presidenciais situava-se, até às 16h00 deste domingo nos 45,5%, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. A afluência foi praticamente a mesma do que na primeira volta.
