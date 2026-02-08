Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

Presidenciais 2026. Afluência às urnas foi de 45,5% até às 16h

Diogo Barreto
Diogo Barreto 17:01
Capa da Sábado Edição 3 a 9 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 3 a 9 de fevereiro
As mais lidas

Na primeira volta, em 18 de janeiro, à mesma hora, a afluência foi de 45,51%.

A afluência às urnas na segunda volta das eleições presidenciais situava-se, até às 16h00 deste domingo nos 45,5%, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. A afluência foi praticamente a mesma do que na primeira volta.

Urnas abertas para votação em dia de eleições
Urnas abertas para votação em dia de eleições Carlos Barroso/Medialivre

Na primeira volta, em 18 de janeiro, à mesma hora, a afluência foi de 45,51%. 

Tópicos Eleições presidenciais presidenciais Eleições Política
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Presidenciais 2026. Afluência às urnas foi de 45,5% até às 16h