Ultrapassada a questão judicial contra o antigo vice-presidente de Angola, o primeiro-ministro iniciou uma visita oficial a Angola no domingo, algo que já não acontecia desde 2011.

Há 2498 dias que um líder de um Executivo português não visitava Angola – a última vez foi em 2001, quando Pedro Passos Coelho era o chefe de Governo. A visita, de domingo a terça-feira, irá pôr fim a um hiato de sete anos cujas razões para a sua existência não são claras. O certo é que durante estes últimos anos, a relação entre Portugal e Angola teve alguns momentos de tensão.

António Costa chega a Luanda para uma visita oficial de dois dias e assume uma perspectiva optimista sobre o futuro das relações bilaterais entre as duas nações, falando numa "nova fase" ao jornal Público. Para o primeiro-ministro, esta faz-se com a introdução de "novos protagonistas", aludindo à substituição de José Eduardo dos Santos por João Lourenço, e com o fim do "irritante": o caso contra Manuel Vicente, cujo fim poderá ter normalizado as relações luso-angolanas.

Segundo as mais altas entidades dos dois países, os tempos da relação são outros e exemplo disso são as cartas enviadas pelo presidente angolano a António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, como "sinal das boas relações" entre os dois países, e a presença do Presidente da República portuguesa na cerimónia a tomada de posse de João Lourenço como novo presidente de Angola, há um ano. Este evento, porém, ficou marcado por uma certa tensão entre os dois Governos, com João Lourenço a excluir deliberadamente o nome "Portugal" dos "importantes parceiros" económicos da nação africana – como Estados Unidos da América, a China, a Rússia, o Brasil, a Índia, o Japão e até Espanha -, acrescentando "outros parceiros não menos importantes, desde que respeitem a nossa soberania", numa expressão que foi entendida como uma crítica ao governo português, na altura a debater-se com o caso Manuel Vicente.

Apesar deste possível episódio, Marcelo Rebelo de Sousa sempre proclamou um ambiente "francamente bom" entre dois países "destinados a estar juntos". Também António Costa classificou a visita a Angola e a retribuição, com a chegada de João Lourenço a Portugal em Novembro, como um "momento auspicioso" no Twitter.

"Acho que, em praticamente um mês, o primeiro-ministro de Portugal ir a Angola e o presidente de Angola vir a Portugal demonstra aquilo que deve ser a normalidade da relação entre Portugal e Angola", considera Costa, em entrevista ao Diário de Notícias. "A intensidade da nossa relação, do ponto de vista político, do ponto de vista económico, do ponto de vista de que cada um dos nossos países pode ajudar para esse desafio que temos neste século, que é a relação entre a África e a Europa, exigia que, enfim… não nos encontrássemos todos os meses, mas pelo menos todos os anos. Temos de nos encontrar", reforçou o primeiro-ministro.



Ultrapassar um "irritante" chamado "Operação Fizz".

O processo foi remetido pelo Tribunal da Relação de Lisboa para Angola em Maio e a "animosidade" criada por este parece ter sido resolvida. Porém, até este momento, a relação entre os dois executivos viu "dias negros", com o Ministério Público (MP) português a acusar o ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, de crimes de corrupção activa, branqueamento de capitais e falsificação de documento.

O MP português insistiu em constituir Manuel Vicente arguido em Portugal e a recusar-se a entregar o processo às autoridades angolanas, atitudes que levaram a um conflito de meses e a adiamentos de visitas de oficiais portugueses a solo angolano, como a viagem anunciada de Costa pelo ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, em Fevereiro do ano passado e adiada nesse mesmo mês, e o caso idêntico da visita da ministra da Justiça portuguesa, Francisca van Dunem. "Foi adiada, a pedido das autoridades angolanas, aguardando-se o seu reagendamento", justificou o governo angolano na altura, com um curto comunicado do ministério, uma semana depois do MP de Portugal ter acusado Manuel Vicente.

A situação pareceu agravar-se ao longo do tempo: as autoridades portuguesas recusavam-se em entregar o processo às angolanas, com João Lourenço a criticar abertamente Portugal: "Lamentavelmente, Portugal não satisfez o nosso pedido, alegando que não confia na justiça angolana. Portanto, nós consideramos isso uma ofensa", afirmou no início de 2018.

O conflito ficou sanado em Maio deste ano, com o envio do processo para Angola, e o caso parece ter sido ultrapassado. "Tenho esperança de que com esta decisão da Relação o 'irritante' que existia fique ultrapassado", disse também, em entrevista ao semanário.

A visita servirá agora para conseguir avanços no novo acordo estratégico de recuperação, colaborações no sector agrícola e assinar "acordos muito importantes para as parcerias económicas, como o acordo para evitar a dupla tributação, o que é essencial para facilitar os investimentos angolanos em Portugal e dos portugueses em Angola", resumiu Costa. As questões de dívidas de empresas angolanas a Portugal também serão abordadas, com o alargamento de novas linhas de crédito às exportações.