O primeiro-ministro surgiu em solo angolano de calças de ganga e mocassins e rapidamente surgiram críticas devido à falta de formalidade na indumentária utilizada. António Costa chegou hoje a Angola para uma visita oficial e foi recebido no aeroporto de Luanda por Manuel Domingos Augusto, o ministro dos Negócios Estrangeiros angolano.

Costa e Domingos Augusto foram fotografados lado a lado na passadeira vermelha, com o chefe de Governo português a aparecer no aeroporto de Luanda com blazer, camisa sem gravata, calças de ganga e mocassins, enquanto o governante angolano exibiu um fato completo com gravata.





É com grande satisfação, entusiasmo e profunda confiança no reforço das relações entre #Portugal e #Angola que aterrei esta manhã em Luanda para uma visita oficial. pic.twitter.com/GR5X4j5AUa — António Costa (@antoniocostapm) 17 de setembro de 2018