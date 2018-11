Petição está em apreciação no Parlamento e conta com o apoio de políticos e escritores como Francisco Louçã, Maria de Belém, Francisco José Viegas e Richard Zimler, entre outros.



Deu entrada na Assembleia da República uma petição para que seja criado um memorial às vítimas da Inquisição e definida uma data para lembrar as mesmas. O memorial deverá ser construído frente ao Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa. A escolha do local não é aleatória. Foi ali que funcionou, durante anos, o tribunal da Inquisição de Lisboa, responsável pela morte de milhares de judeus.



A referida petição foi criada pelo historiador Jorge Martins que lembra que a Inquisição vigorou em Portugal "durante quase três séculos". Durante o período de vigência desta instituição religiosa, os vários tribunais da Inquisição portuguesa receberam cerca de 45.000 processos, muitos deles terminaram em autos de fé em que os condenados eram queimados em praça pública, com grandes cortejos e milhares de pessoas a assistirem ao mesmo. Como refere Jorge Martins serão mesmo "centenas de milhares o número das vítimas".



Na opinião de Jorge Martins, "a maioria da população portuguesa não faz ideia da dimensão perniciosa da acção" do Santo Ofício, que foi criado para "prender e castigar os judeus que tinham sido baptizados contra a sua vontade em 1497, embora acabasse por também perseguir outras vítimas, tais como: muçulmanos, protestantes, ateus, homossexuais, feiticeiras e bígamos".



O historiador considera que é tempo de assumir "o papel negativo da Inquisição em Portugal e nas ex-colónias, especialmente o Brasil, e honrar e preservar a memória de centenas de milhares de portugueses que sofreram, directa ou indirectamente, a sua perseguição". Jorge Martins considera ainda que não existe, actualmente, um memorial a estas vítimas porque a Inquisição foi excluída pela ditadura portuguesa dos programas escolares.



Mas o historiador considera que agora, mesmo depois de 44 anos de democracia, continua a não ser dada a devida relevância a esta instituição e às suas vítimas.



Jorge Martins lembra mesmo que, com a perseguição de judeus, se verificou a "perda de potencialidades, conhecimentos científicos, virtudes culturais e o exercício de actividades em que sempre foram os nossos melhores, como a medicina, a astronomia e a finança". O historiador afirma ainda que, com a presença da Santa Inquisição, Portugal "ficou afectado por uma vida dominada pelo medo".



A petição deu entrada na Assembleia da República em 17 de Março de 2018, tendo baixado à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, para apreciação a 23 do mesmo mês.



A petição, assinada por historiadores e políticos, como Francisco Louçã, Maria de Belém, Francisco José Viegas, Richard Zimler, Maria Filomena Molder ou Teolinda Gersão, pede que o Dia da Memória das Vítimas da Inquisição seja estabelecido a 23 de Maio, data do estabelecimento da Inquisição em Portugal através da bula papal Cum ad nil magis, de 1536, durante o reinado de D. João III, o Piedoso.