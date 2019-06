Para organizar a receção do 10 de junho, onde deverão estar cerca de 1.500 pessoas, a embaixada de Portugal em Angola teve de recorrer ao patrocínio de empresas portuguesas e angolanas. Uma situação que não será única entre as representações diplomáticas nacionais e que, de acordo com a Secretaria-Geral (SG) do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) é seguida em países com "uma forte comunidade portuguesa" – como acontece em Angola. No entanto, a aceitação destes patrocínios por parte de empresas com negócios nesses países para a celebração do Dia Nacional poderá fragilizar a posição do embaixador português e, eventualmente, representar uma situação de conflito de interesses.A opção não é pacífica entre o corpo diplomático e o presidente da associação cívica Transparência e Integridade, João Paulo Batalha, defende que, ao aceitar estes patrocínios "o embaixador coloca-se numa posição em que se sentirá forçado a corresponder numa futura troca de favores no país onde está".

