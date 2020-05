Portugal com mais 175 casos de Covid-19 e nove mortes nas últimas 24 horas

O número de mortes causadas pelo novo coronavírus subiu este domingo para as 1.135, com mais nove vítimas mortais confirmadas nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram confirmados 175 novos casos de Covid-19, subindo o total de infetados para 27.581. Trata-se de um aumento de 0,6% de casos - o terceiro mais baixo de sempre em Portugal. Foram também registados 50 novos recuperados, subindo o total para 2.549.De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, o número de pessoas internadas baixou, com menos 18 em relação ao dia anterior. São agora 797 as pessoas hospitalizadas, 112 delas em unidades de cuidados intensivos - menos oito em comparação com este sábado.As regiões do Centro e Alentejo não registaram qualquer caso durante o último dia, com mais de metade a pertencerem ao Norte de Portugal (98). A região de Lisboa e Vale do Tejo registou 76 novos casos e o Algarve o restante infetado. Dos nove óbitos, oito tinham idade superior aos 80 anos.