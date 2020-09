Portugal com 5 mortes e 486 infetados nas últimas 24 horas

Portugal registou este sábado 486 novos casos de Covid-19. O total de casos confirmados é agora de 59.943. A região de Lisboa e Vale do Tejo somou quase metade das infeções do último dia, com 230 casos, enquanto o Norte registou 200 novos casos.

Nas últimas 24 horas foram registados cinco óbitos no país. O novo coronavírus já causou a morte de 1.838 portugueses desde o início da pandemia. No último dia quatro dos óbitos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo e um na região Centro.

Em relação ao dia anterior, 217 pessoas recuperaram, com um total de 42.793 pessoas curadas da Covid-19.

Existem mais seis pessoas internadas: são agora um total de 345, dos quais 41 estão em unidades de cuidados intensivos - mais um que no dia anterior.

Mais de 26 milhões de infetados e 875 mil mortes causadas pela Covid-19 em todo o mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou pelo menos 875.703 mortos em todo o mundo desde que a doença foi descoberta na China em dezembro, indica o balanço da agência France Presse das 12:00 de hoje.

Foram diagnosticados no mesmo período 26.671.700 casos de infeção, dos quais pelo menos 17.496.300 foram considerados recuperados. Nas últimas 24 horas foram registados em todo o mundo 5.692 mortos e 305.583 novos casos de covid-19.

Os países que registaram mais mortos na sexta-feira foram a Índia com 1.089 novas mortes, os Estados Unidos (998) e o Brasil (888).

Os Estados Unidos são o país mais atingido quer em número de mortos quer de infetados, com 187.777 mortes em 6.202.053 de casos detetados, segundo o balanço da universidade Johns Hopkins. Pelo menos 2.283.454 pessoas foram consideradas curadas.

Sequem-se o Brasil com 125.502 mortos em 4.091.801 casos, a Índia com 69.561 mortos (4.023.179 casos), o México (66.851 mortos em 623.090 infetados) e o Reino Unido (41.537 mortes em 342.351 casos).