A atriz Cláudia Semedo lamentou no Instagram ter tido o seu carro bloqueado na sexta-feira, dia 13. Num post colocado no sábado, a atriz escreveu: "Ontem acordei com o carro bloqueado à porta de minha casa. Numa rua residencial em Benfica. No dia em que o país fechou por causa do Covid-19. Depois de ter estreado um trabalho que agora hiberna no necessário recolhimento, depois de não ter conseguido abrir o portão da garagem porque o sistema está de mau humor, depois de me ter deitado tarde e acordado cedo para estar com a Alice e o André, deparo-me com a fita e o sorriso amarelos de um envergonhado e revoltado funcionário da Emel que não sabia o que dizer porque também preferia não ter mandado a filha para escola para estar ali a bloquear carros. Tudo a sair de casa para ir pôr a moedinha. Querida Emel, mais do que triste, é imoral."





A EMEL anunciou que a partir de segunda-feira, vai logo rebocar as viaturas irregulares em vez de as bloquear. Ao Observador, a empresa disse que esta é uma "medida essencial para facilitar toda a mobilidade na cidade de Lisboa numa altura em que a mobilidade na cidade tem de ser rápida e sem obstáculos, seja por civis ou por viaturas de emergência".

Já no Porto, a autarquia anunciou que estacionar nas ruas do Porto será gratuito até 9 de abril. Os parques de estacionamento municipais serão encerrados.