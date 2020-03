Os eventos em espaços fechados com mais de 100 pessoas foram proibidos. Os restaurantes foram obrigados a reduzir o número de clientes. Os bares foram encerrados a partir das 21h. As farmácias passaram a atender apenas uma pessoa por funcionário de serviço e os utentes são aconselhados a respeitar a distância de segurança entre eles enquanto aguardam. Medidas semelhantes estão a ser adotadas por bancos, empresas e outras instituições. Mas no aeroporto de Lisboa, todas os riscos associados à propagação do coronavírus covid-19parecem estar a ser ignorados.Imagens captadas na manhã deste domingo na zona das chegadas do aeroporto Francisco Sá Carneiro, a que ateve acesso, mostram centenas de pessoas, aglomeradas, sem respeitar a distância de segurança entre elas.Captadas na zona da fronteira eletrónica e depois na zona de controlo de segurança e de trânsito para os voos europeus e nacionais, estas fotografias revelam aquilo que uma fonte aeroportuária contactada peladescreve como uma situação "muito preocupante" já que só no período entre as 5h e as 7h30 da manhã passam diariamente por aquela zona cerca de três mil pessoas, muitas delas "residentes em Itália e Espanha" e nenhuma foi controlada à chegada com medidas simples como a medição da temperatura corporal.A situação está a preocupar os funcionários do aeroporto de Lisboa, uma vez que Portugal serve de plataforma de trânsito para muitos voos com origem em países Europeus como França, Espanha ou, até há pouco tempo, Itália destinados à América do Sul e vice-versa.