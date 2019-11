O novo grupo anónimo "Comissão de polícias pela dignidade e a dignificação dos polícias" (CPDDP) acusa o "Movimento Zero" (M0) de estar ligado a "forças políticas de extrema-direita" e de colocar "polícias contra polícias". Também o presidente do Observatório de Segurança e as associações sindicais de polícias fazem críticas semelhantes ao grupo que junta elementos da PSP e da GNR. Em vésperas de manifestação nacional, marcada para dia 21, as secretas estão atentas à situação, revela o Jornal de Notícias