A partir de 25 de Maio, a Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) deixa de ter de dar uma autorização prévia para que os sistemas de videovigilância sejam instalados em casas, empresas ou entidades públicas.Segundo o novo Regulamento Geral de Protecção dos Dados, as câmaras podem ser instaladas fora da via pública sem que a CNPD tenha de autorizar e entregar um documento que custa €150. "Passa a ser incumbência das organizações, públicas e privadas, estarem aptas a demonstrar que cumprem todas as obrigações legais. No caso da videovigilância, a emissão de autorização prévia pela Comissão Nacional de Protecção de Dados também desaparece", explica a CNPD ao jornal Público.Porém, a captação de imagens será fiscalizada depois de instaladas as câmaras e é aí que deve ter cuidado: caso seja detectado que cometeu alguma infracção na instalação dos aparelhos, pode ter de pagar pesadas multas.Caso seja acusado de cometer uma infracção muito grave com as câmaras que instalou em edifícios da sua empresa, uma multinacional, pode ter de pagar um máximo de 20 milhões de euros ou 4% do seu volume anual de negócio.O Público frisa que o valor mínimo ainda não está previsto no diploma europeu nem o seu valor está fechado em Portugal, visto que a lei ainda está a ser discutida no Parlamento. A proposta de lei entregue pelo Governo estipula um tecto mínimo de entre €500 (caso seja um particular) e €2500 (no caso de uma grande empresa).Se um particular cometer uma infracção muito grave paga 500 mil euros, ao passo que uma empresa pode ter de pagar 20 milhões.Em 2017, a CNPD emitiu 11.998 autorizações para instalação de câmaras de videovigilância. Em 2018 já foram lançadas 5.800 aprovações.