Este é o último dia para pagar as multas que sofreu enquanto andava nos transportes, com um desconto de 75%. Contudo, como a maioria das pessoas, não o deve ter feito: entre 119 mil pessoas notificadas pelos Metropolitanos de Lisboa e Porto, a Carris e a STCP, só 17 mil as pagaram.A iniciativa abrangia as coimas emitidas desde 2014 e que nunca foram pagas. Porém, a taxa de adesão foi de 14,4%, indica o Jornal de Notícias: e se o Estado pretendia arrecadar 15 milhões de euros, acabou por amealhar apenas cerca de um milhão de euros.Mas as coimas só vão prescrever em 2019, pelo que agora, a responsabilidade passa para a Autoridade Tributária: os autos serão enviados pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes às Finanças. Os serviços locais terão a responsabilidade de fazer a cobrança coerciva, o que pode levar à penhora de bens.Uma multa pode chegar aos €350, com juros de mora e custos do Fisco, atenta o Jornal de Notícias.Face à fraca adesão, a Carris vai cobrar as multas antigas durante mais um mês. O Metro do Porto equaciona fazer o mesmo.A Metro do Porto foi a empresa que mais notificações enviou, com 60 mil notificações.