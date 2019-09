Se é um passageiro assíduo do Metropolitano de Lisboa, e percorre a Linha Azul, decerto já terá notado esta semana que entre as estações da Praça de Espanha e São Sebastião o comboio abranda e faz travagens súbitas, o que prolonga a viagem.



À SÁBADO, o Metropolitano de Lisboa esclarece que tudo se deve a "obras de manutenção programada que decorrem num aparelho de via instalado no troço Praça de Espanha e S. Sebastião que se desenvolvem fora do horário de exploração e que obrigam, por questões e segurança, à redução da velocidade, enquanto as mesmas não se encontrarem concluídas".



"Estes trabalhos decorrem de acordo com o planeamento definido prevendo-se a sua conclusão e a entrada em período de testes e ensaios no final do mês de outubro do corrente ano", indica fonte oficial.



Também na linha Azul, a estação Parque esteve encerrada entre os dias 2 e 8 de setembro, devido a trabalhos de reabilitação das escadas rolantes.