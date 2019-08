Linha Azul do Metro de Lisboa novamente condicionada

[08:29] ?? Linha Azul: Existem perturbações na circulação. O tempo de espera pode ser superior ao normal. Pedimos desculpa pelo incómodo causado. — Metro de Lisboa (@lxmetro) August 2, 2019

A linha Azul do Metro de Lisboa encontra-se esta sexta-feira de manhã com condicionamentos na circulação.Ao Correio da Manhã, o departamento de comunicação do metro não soube informar qual o motivo do condicionamento.Na última semana esta linha do Metropolitano de Lisboa tem sido alvo de diversos condicionamentos e interrupções devido a avarias na sinalização.