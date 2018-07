As acções de formação, que se estendem à violência de género, começam em Setembro depois de terem sido detectadas falhas na resposta imediata às vítimas.

Oficiais de justiça, PSP e GNR vão ter formação jurídica e psicossocial na área da violência doméstica, ao abrigo de um protocolo que é hoje assinado, em Lisboa, na presença dos ministros da Justiça, Administração Interna e da Presidência.



As acções de formação, que se estendem à violência de género, começam em Setembro depois de terem sido detectadas falhas na resposta imediata às vítimas.



A iniciativa resulta de uma colaboração entre a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a Procuradoria-Geral da República, a secretaria-geral do Ministério da Administração Interna, a Direcção-Geral da Administração da Justiça, a GNR e a PSP.



Magistrados irão apoiar as formações, assim como a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.