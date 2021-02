Polícias não recebem serviço prestado nas centrais de 112 desde setembro

Os agentes da PSP e militares da GNR que fazem triagem nas chamadas de emergência estão sem receber este complemento, de cerca de 140 euros mensais, desde setembro.







De acordo com o JN , o INEM garante que já transferiu as verbas em causa para as duas forças policiais em dezembro. Em causa estão os agentes e militares que são colocados nos centros operacionais do serviço 112.