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Portugal

Polícias acusados de tortura e violação na esquadra do Rato vão a julgamento

Lusa 11:00
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A juíza considerou que a acusação tem "indícios suficientes" de que os polícias cometeram os crimes de que são acusados.

O Tribunal Central de Instrução Criminal mandou hoje para julgamento os dois agentes da PSP acusados em janeiro pelo Ministério Público de crimes de tortura e violação contra detidos na esquadra do Rato, em Lisboa.

Sete agentes form detidos na esquadra do Largo do Rato, em Lisboa
Sete agentes form detidos na esquadra do Largo do Rato, em Lisboa DR

Na leitura da decisão instrutória, a juíza considerou que a acusação tem "indícios suficientes" de que os polícias cometeram os crimes de que estão acusados pelo Ministério Público e que existe uma "séria probabilidade" de serem condenados no final do julgamento.

O principal arguido, de 22 anos, responde por 29 crimes - incluindo seis de tortura, cinco de violação, uma das quais consumada, e sete de abuso de poder - e o outro, de 26 anos, por sete crimes, entre os quais três de abuso de poder e dois de tortura.

Tópicos violação violação em grupo Violação de menor Crime lei e justiça Tribunal Central de Instrução Criminal Polícia de Segurança Pública Lisboa
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