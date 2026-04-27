Marcelo Rebelo de Sousa em Ansião na 3ª feira para mais uma iniciativa com alunos

Tal como as outras sessões do "Ciclo aulas", esta terá também como tema "Educação, Vocação, Futuro".

O ex-Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visita na terça-feira uma escola do concelho de Ansião no âmbito do "Ciclo aulas" que iniciou depois de ter deixado Belém.



Marcelo Rebelo de Sousa discursa em Ansião sobre educação para alunos PAULO NOVAIS/LUSA

De acordo com informação disponibilizada no novo 'site' que dá conta das atividades desenvolvidas pelo ex-chefe de Estado, para terça-feira está marcada mais uma sessão desde ciclo, de manhã, na Escola Básica e Secundária Dr. Pascoal José de Mello, em Ansião (distrito de Leiria).

Tal como as outras sessões do "Ciclo aulas", esta terá também como tema "Educação, Vocação, Futuro".

Esta presença de Marcelo Rebelo de Sousa em escolas básicas e secundárias arrancou há duas semanas com sessões em escolas de Águeda.

Nessa ocasião, foi recebido com bastante entusiasmo pelos alunos da escola e apesar de questionado pelos jornalistas, o ex-presidente da República manteve o seu compromisso de não falar sobre a atualidade nacional e internacional.

Já na semana passada, o anterior Presidente da República começou outra iniciativa em bibliotecas escolares, sob o lema "Ler está na moda?", onde os alunos perguntam e Marcelo Rebelo de Sousa responde.

Durante o seu segundo mandato, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou repetidas vezes que quando cessasse funções como chefe de Estado tencionava percorrer as escolas do ensino básico e secundário do país. Prometeu não voltar a falar de política e adiantou que uma das suas prioridades seria a leitura e comentário de livros.

Em 09 de março passado, dia da posse do seu sucessor António José Seguro no cargo de Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu aos jornalistas e recusou-se a prestar declarações, afirmando ter entrado no prometido "deserto eterno".