Através da campanha de crowdfunding para financiar a greve os enfermeiros pagaram 33 mil euros à plataforma. A segunda campanha ainda só angariou 12% do valor pretendido.

Os enfermeiros cirúrgicos recorreram a uma forma inédita de financiarem a sua greve: fizeram uma angariação através de crowdfunding, na plataforma PPL. Até ao momento, os enfermeiros angariaram 360 mil euros para tornarem o protesto viável. Mas tiveram de pagar a comissão à empresa que sustenta o sistema de crowdfunding, o que corresponde a 7,5% de comissão sobre o valor total, mais 23% de IVA.



O valor pago à plataforma pode ainda aumentar, caso os enfermeiros atinjam o valor estabelecido de 400 mil euros, até 14 de Janeiro, para financiar uma "segunda parte da greve". No entanto, se o limite não for alcançado, todo o dinheiro doado será devolvido e, nesse caso, a plataforma não irá receber qualquer dinheiro, informa o jornal Público.



Uma das enfermeiras que está à frente deste projecto de crowdfunding disse ao Público que a plataforma tem ajudado muito aos protestos dos enfermeiros.



"Incitam-nos a partilhar emails, explicam-nos como contactar pessoas que fizeram contribuições para que façam uma segunda vez; e são eles que pedem o NIB a toda a gente e agilizam a plataforma", explica Catarina Barbosa, referindo-se à PPL, que tem interesse em que o valor estabelecido seja atingido. Na primeira tentativa, o valor fixado tinha sido de 300 mil euros, mas os enfermeiros angariaram 360 mil. Para uma segunda fase de protestos quer reunir 400 mil.



No entanto, até às 8h34 desta quinta-feira, 20 de Dezembro, foram angariados apenas 49.698€, cerca de 12,5% do valor pretendido.



Esta sexta-feira, a ministra da Saúde vai receber todos os sindicatos de enfermeiros, incluindo os dois que convocaram a greve cirúrgica, o Sindepor (Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal) e a ASPE (Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros).