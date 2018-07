A Plataforma Transgénicos Fora está a promover a recolha de amostras de urina para testar o nível de contaminação por glifosato, um herbicida considerado potencialmente cancerígeno e utilizado em Portugal, segundo um comunicado divulgado esta quarta-feira.A recolha vai ser feita até dia 21 de Julho e as análises, que têm o custo de 73,20 euros, a que acrescem cinco euros para custos de envio, serão enviadas para um laboratório em Bremen, na Alemanha, onde os resultados deverão ser conhecidos até ao final de Setembro.Como a plataforma não consegue suportar os custos, apela para que as pessoas façam um esforço ou se juntem em grupos, associações, bairros e comunidades, para suportar as despesas de envio de uma amostra de cada região.Até agora estão inscritas 23 pessoas, mas a Plataforma Transgénicos Fora pretende chegar às 50."Queremos ter uma espécie de mapa da contaminação em Portugal e, dessa forma, a comprovarem-se elevados valores de contaminação, exigir junto de autarquias e governo que o uso de glifosato seja drasticamente reduzido e progressivamente substituído por alternativas que não prejudiquem a saúde e o ambiente", explica Margarida Silva, uma das coordenadoras do grupo, citada em comunicado.Este será, diz, "o primeiro estudo científico sobre um problema invisível e silencioso de saúde pública".Em 2016, a Plataforma Transgénicos Fora conseguiu reunir donativos para pagar as análises, foram analisados 26 voluntários (22 da região do Porto e quatro de Tomar) e os resultados acusaram uma contaminação 20 vezes superior à média de outros países da União Europeia, mas não se encontraram explicações para os valores."Ninguém sabe porque estamos tão contaminados, pode ser dos alimentos, da água ou outra coisa. Mas também não parece haver pressa e interesse em saber", lamentou Margarida Silva.