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Plataforma para correção de exames nacionais em manutenção

Lusa 12:09
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Entre os professores fala-se que poderá estar a ser instalado um "novo botão para reportar quando não aparecem as folhas de continuação" de resposta dos alunos.

A plataforma 'online' para correção de exames nacionais do ensino secundário está em manutenção até às 15h00, revelou o movimento Missão Escola Pública, lembrando que os professores vão perder quase um dia de trabalho.

Realização de exame nacional de português
Realização de exame nacional de português Duarte Roriz

"Ao início da manhã de hoje, a plataforma tinha apenas a indicação de que a plataforma estava em manutenção, mas pouco depois já tinha a informação de que iria ficar assim até as 15h00. É mais um dia em que os professores não têm acesso às provas", lamentou Cristina Mota, representante do Missão Escola Pública, em declarações à Lusa.

A Lusa questionou o Ministério da Educação sobre o motivo para a plataforma estar em manutenção e aguarda resposta.

Entre os professores fala-se que poderá estar a ser instalado um "novo botão para reportar quando não aparecem as folhas de continuação" de resposta dos alunos, disse Cristina Mota.

Durante a correção de exames, muitos professores aperceberam-se de que faltavam folhas de resposta dos alunos e nos fóruns alertaram os responsáveis para essa situação.

Sem certezas do que se passa, a porta-voz do movimento Missão Escola Pública diz que os professores estão com "bastantes reservas quanto ao estado em que irão encontrar o portal". Certo é que há "milhares de professores classificadores com dificuldades em conseguir fazer o seu trabalho", acrescentou.

Este ano pela primeira vez os cerca de 300 mil exames nacionais do ensino secundário foram digitalizados e depois distribuídos pelos professores avaliadores.

No entanto, o sistema informático tem apresentado problemas desde o início, com convocatórias erradas de professores até falhas na plataforma que impedem os docentes de corrigir os exames do 11.º e 12.º anos.

"Há professores que ainda não receberam os itens para avaliar", alertou Cristina Mota.

No final da semana passada, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) decidiu adiar alguns dias o calendário dos exames nacionais, atrasando a divulgação das notas e os exames da 2.º fase, mas os problemas persistem e os professores temem que seja preciso desenhar um novo calendário.

O ministro Fernando Alexandre disse que ainda havia "duas ou três provas" que não tinham começado a ser corrigidas pelos professores, mas a tutela não avançou quais eram as disciplinas em causa.

Cristina Mota disse que os professores ainda não começaram a avaliar os exames de Matemática Aplicada a Ciências Sociais nem Matemática B e que nos casos de Fisica-Quimica e de Biologia "se já existirem correções, serão muito residuais".

"Ainda na quinta-feira, tivemos relatos de várias pessoas que perderam vários itens que já tinham avaliado. Esta situação está a causar muita preocupação entre os encarregados de educação, que nos têm contactado", acrescentou.

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