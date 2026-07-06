Plataforma para correção de exames nacionais em manutenção

Entre os professores fala-se que poderá estar a ser instalado um "novo botão para reportar quando não aparecem as folhas de continuação" de resposta dos alunos.

A plataforma 'online' para correção de exames nacionais do ensino secundário está em manutenção até às 15h00, revelou o movimento Missão Escola Pública, lembrando que os professores vão perder quase um dia de trabalho.



Realização de exame nacional de português Duarte Roriz

"Ao início da manhã de hoje, a plataforma tinha apenas a indicação de que a plataforma estava em manutenção, mas pouco depois já tinha a informação de que iria ficar assim até as 15h00. É mais um dia em que os professores não têm acesso às provas", lamentou Cristina Mota, representante do Missão Escola Pública, em declarações à Lusa.

A Lusa questionou o Ministério da Educação sobre o motivo para a plataforma estar em manutenção e aguarda resposta.

Entre os professores fala-se que poderá estar a ser instalado um "novo botão para reportar quando não aparecem as folhas de continuação" de resposta dos alunos, disse Cristina Mota.

Durante a correção de exames, muitos professores aperceberam-se de que faltavam folhas de resposta dos alunos e nos fóruns alertaram os responsáveis para essa situação.

Sem certezas do que se passa, a porta-voz do movimento Missão Escola Pública diz que os professores estão com "bastantes reservas quanto ao estado em que irão encontrar o portal". Certo é que há "milhares de professores classificadores com dificuldades em conseguir fazer o seu trabalho", acrescentou.

Este ano pela primeira vez os cerca de 300 mil exames nacionais do ensino secundário foram digitalizados e depois distribuídos pelos professores avaliadores.

No entanto, o sistema informático tem apresentado problemas desde o início, com convocatórias erradas de professores até falhas na plataforma que impedem os docentes de corrigir os exames do 11.º e 12.º anos.

"Há professores que ainda não receberam os itens para avaliar", alertou Cristina Mota.

No final da semana passada, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) decidiu adiar alguns dias o calendário dos exames nacionais, atrasando a divulgação das notas e os exames da 2.º fase, mas os problemas persistem e os professores temem que seja preciso desenhar um novo calendário.

O ministro Fernando Alexandre disse que ainda havia "duas ou três provas" que não tinham começado a ser corrigidas pelos professores, mas a tutela não avançou quais eram as disciplinas em causa.

Cristina Mota disse que os professores ainda não começaram a avaliar os exames de Matemática Aplicada a Ciências Sociais nem Matemática B e que nos casos de Fisica-Quimica e de Biologia "se já existirem correções, serão muito residuais".

"Ainda na quinta-feira, tivemos relatos de várias pessoas que perderam vários itens que já tinham avaliado. Esta situação está a causar muita preocupação entre os encarregados de educação, que nos têm contactado", acrescentou.