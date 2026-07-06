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Caixa Geral de Depósitos penhora reembolsos do IRS a Joe Berardo

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No âmbito de dois processos de execução de dívidas.

A Caixa Geral de Depósitos penhorou a Joe Berardo, no âmbito de dois processos de execução de dívidas, o reembolso do IRS de quatro anos, no valor total de 14 736 euros. Os reembolsos do IRS integram os bens que o banco público já penhorou ao empresário madeirense, no âmbito de dois processos executivos, num valor total superior a 28,2 milhões de euros.

Joe Berardo, empresário madeirense
Joe Berardo, empresário madeirense Pedro Catarino

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