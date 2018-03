"o grupo de trabalho" já concluíra "o projecto do Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil, que será brevemente submetido para processo legislativo". Esta quarta-feira, questionados sobre o ponto de situação, a ANSAC mantém a resposta: "a proposta foi entregue ao Governo" e estará "em processo legislativo".



No documento pode ler-se que é "fundamental dinamizar e operacionalizar os mecanismos de cooperação e coordenação entre a ANSAC, as forças e serviços de segurança e demais intervenientes no subsistema, no sentido de articular a aplicação de medidas que sejam adequadas, proporcionais e eficazes no combate às diferentes ameaças à segurança interna, no geral, e à aviação civil em particular". Medidas estas que, de acordo com o projecto, passam por "enquadrar as novas ameaças à segurança da aviação civil, como sejam o ciberterrorismo, a segurança do lado terra, a ameaça interna e as aeronaves não tripuladas (drones)".

Um novo plano de segurança no aeroportos está desde Setembro há espera de ser aprovado em Conselho de Ministros. De acordo com a notícia avançada esta quinta-feira pelo Diário de Notícias , o CDS já questionou o Governo sobre este atraso.O projecto, concluído por uma comissão coordenada pela Autoridade Nacional de Segurança da Aviação Civil (ANSAC), foi solicitado pelo Governo em Maio de 2017. O despacho, assinado pelo primeiro-ministro e ministros da Administração Interna e das Infraestruturas, surgiu depois de se terem registado várias fugas de imigrantes ilegais no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.O DN acrescenta que algumas das medidas propostas pela ex-ministro Constança Urbano de Sousa passavam por reforçar os sistemas de vídeo-vigilância e colocar vedações duplas com rolos de arame farpado em redor do aeroporto de Lisboa.Com um prazo de 90 dias para concluir os trabalhos, a Comissão integrou, além da ANSAC, a secretária-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI), Autoridade Nacional de Protecção Civil, GNR, PSP e SEF. Em Outubro, a ANSAC já confirmara ao diário que