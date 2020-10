PJ faz buscas à Fiscalização e Contratação da Câmara de Barcelos

A Polícia Judiciária (PJ) fez hoje buscas na Câmara de Barcelos, tendo como alvo principal os serviços da Fiscalização e da Contratação Pública, afetos ao pelouro da vereadora Anabela Real, disse à Lusa fonte da investigação.

Segundo a fonte, as diligências de hoje naquela autarquia do distrito de Braga foram acompanhadas por um magistrado do Ministério Público e visaram "a recolha de documentação".

Trata-se de um processo que corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto.

A investigação está relacionada com "eventual corrupção".

A Lusa contactou a Câmara de Barcelos, mas ainda não obteve qualquer comentário.