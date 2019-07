O incêndio de Vila de Rei, que se alastrou a Mação, está estabilizado e ambas as frentes estão "90% dominadas", informou o comandante operacional Pedro Nunes, da Proteção Civil, durante o briefing que arrancou às 8 horas. "Há 10% ainda de território inserido nas frentes que carece ainda de muita atenção por ter chama. Os trabalhos continuam conforme planeados", indicou.

Pelo menos 31 pessoas foram assistidas, de acordo com o INEM.

Durante a noite, houve um "esforço concertado" no combate, quer no ataque direto – chama combatida com água – como o indireto – através de máquinas de rasto para abertura de acessos que consigam parar as linhas de fogo. Também se recorreu ao fogo para travar as chamas.

Apesar de as frentes do incêndio não serem de grande dimensão, "são pontos quentes com chama contínua, com entre 20 e 30 metros, em zonas de difícil acesso". Porém, não há casas em risco.

Caso a situação piore, as povoações em risco serão Chaveira, Chaveirinha e Casais de São Bento. As povoações de Vale da Urra e Amêndoa também inspirarão cuidados, caso o fogo progrida contra os esforços dos bombeiros.

De manhã, as preocupações centram-se no flanco direito do incêndio. À tarde, o vento mudará e aí o flanco esquerdo é que preocupa, com maior atenção nos concelhos de Mação e Proença-a-Nova. Porém, a Proteção Civil frisa que é uma situação prevista, mas que não quer dizer que aconteça. Caso o combate progrida conforme esperado, as povoações não ficam em risco.

Hoje estão previstas rajadas de vento com até 35 km/h e "condições complexas para combate aos incêndios rurais".

O dispositivo não vai ser alterado, mas os meios aéreos só deverão entrar em campo cerca das 9 horas: o fumo criou péssimas condições de visibilidade por não conseguir sair. É semelhante ao que acontece com o nevoeiro.

Segundo a Segurança Social, não há pessoas desalojadas na sequência deste fogo, mas os serviços municipais também vão arrancar com um levantamento.

São esperados quatro pelotões de rescaldo das Forças Armadas esperados a qualquer momento.

"Vamos ter um dia muito difícil pela frente", prevê o comandante Pedro Nunes.