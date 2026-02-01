PJ deteve presumível homicida de agente imobiliária desaparecida há 12 dias

Autoridades vão agora realizar diligências para recolher o cadáver do sítio onde foi escondido.

A Polícia Judiciária deteve sábado na zona da Lourinhã o presumível homicida de Maria Amaral, agente imobiliária desaparecida desde 19 de janeiro, e irá agora realizar diligências para recolher o cadáver do sítio onde foi escondido.



Maria Amaral desapareceu a 19 de janeiro DR

Através da Unidade Nacional de Contraterrorismo, a PJ desencadeou hoje uma operação policial tendo realizado uma busca domiciliária à residência do suspeito, "onde foram encontrados vestígios hemáticos [de sangue] relevantes, que vieram a corroborar as fortes suspeitas", informou a PJ em comunicado.

Depois de efetuada inspeção ao local, a PJ irá "realizar diligências tendo em vista o levantamento do cadáver do sítio onde foi escondido", acrescenta aquela policia de investigação.

A detenção do suspeito ocorreu no cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito, emitido pelo magistrado do Ministério Público titular do inquérito.

O suspeito será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

A PJ adianta no comunicado que os agentes vão continuar a investigação "com vista ao cabal apuramento das circunstâncias em que o crime ocorreu".