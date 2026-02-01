António José Seguro: "Precisamos de um presidente com os valores e os princípios certos"

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

António José Seguro defendeu sábado que Portugal precisa de um presidente "com valores e princípios certos" e estabilidade política, diferenciando-se do seu opositor ao colocar-se como o único candidato capaz de garantir diálogo, experiência e agregação.



António José Seguro, candidato às presidenciais Lusa

"Nós precisamos de um presidente com os valores e os princípios certos e precisamos de estabilidade política no nosso país. E a estabilidade política, para mim, não é um fim em si mesmo", disse António José Seguro num comício no teatro Jordão, em Guimarães (distrito de Braga).

Após vários dias sem mensagens eleitorais no seu discurso devido à tempestade Kristin, António José Seguro voltou hoje a usar o púlpito para apelar ao voto, defendendo que "a estabilidade política é o instrumento" que permite que as pessoas, nas suas diferenças, sejam "capazes de dialogar uns com os outros para encontrar as melhores soluções e soluções duradouras".

"E eu sinceramente e humildemente considero que, dos candidatos que estão nesta segunda volta, sou o único que, verdadeiramente, pode aliar essa capacidade de diálogo, essa experiência e essa capacidade de agregar para ajudarmos o país a suplantar os problemas e a resolver os problemas dos portugueses", considerou o candidato apoiado pelo PS, sem nunca referir o nome do seu adversário da segunda volta das presidenciais, André Ventura.

No entanto, Seguro alertou que não consegue "fazer isso sozinho" e precisa "de todas e todos os portugueses", apelando a que "vão votar".

"Que votem amanhã aqueles que estão inscritos e que vão votar no dia 08 de fevereiro. Por uma razão: em democracia as eleições são decididas pelo voto de cada português. Não são as sondagens que elegem presidentes, são os portugueses que elegem presidentes com o seu voto", vincou.

Num comício que voltou a não contar com música e com bandeiras no ar, o hino nacional acabou por voltar ao ritual de encerramento, mas desta vez apenas 'a capella', sem música mas com a voz dos participantes, que seguiram o mote dado por Seguro a partir do palco.