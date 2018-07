A Directoria do Norte da Polícia Judiciária anunciou que deteve o alegado autor do homicídio de um jovem de 20 anos, consumado na madrugada de quarta-feira.

A Directoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ/Norte) anunciou esta quinta-feira que deteve o alegado autor do homicídio de um jovem de 20 anos, consumado na madrugada de quarta-feira, na cidade do Porto.



Em comunicado, a PJ/Norte explica que identificou e deteve o homem, de 28 anos, pela prática de crime de "homicídio qualificado" do jovem de 20 anos pelas 05:00 de quarta-feira, na Rua Fernandes Tomás, no centro do Porto.



A PJ refere que houve "um desentendimento entre o ora detido e a vítima, seu ex-namorado" e que as agressões ocorreram "no interior da residência da vítima", onde o suspeito "desferiu várias facadas" à vítima, provocando-lhe a morte.



No comunicado a PJ anuncia também que o suspeito a apresentação do suspeito às autoridades para um primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.