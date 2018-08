A Polícia Judiciária anunciou a detenção de um homem de 58 anos por suspeitas de ter provocado de forma intencional um incêndio no quintal da sua própria casa, em Olhão, no distrito de Faro.Em comunicado emitido esta terça-feira, a PJ indicou que a detenção, efectuada através da Directoria do Sul, ocorreu por existirem "fortes indícios" de que o homem terá "ateado, por ignição directa, um incêndio a várias matérias altamente combustíveis", fugindo do local.A Judiciária adiantou que o caso ocorreu na madrugada do dia 31 de Julho e que "só a pronta intervenção dos populares e dos bombeiros impediu que as chamas se propagassem para as habitações contíguas", mas assinalou que a situação colocou em perigo bens e a vida dos vizinhos.Este ano, realçou a PJ, "é já a sexta vez que os bombeiros de Olhão são chamados para apagar os incêndios", alegadamente provocado pelo detido, nos anexos da sua própria residência.O homem, actualmente desempregado e com antecedentes criminais pelo crime de furto e roubo, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.