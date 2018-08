A carregar o vídeo ...

Cinco populares lutaram contra o fogo em Alcanede, Santarém, no sábado, dia 4 de Agosto, enquanto acusavam os Bombeiros Municipais de Santarém de ter fugido e abandonado o veículo de combate às chamas. Num comunicado, os bombeiros esclarecem que "o veículo tinha uma avaria mecânica e os ocupantes continuaram a apagar as chamas noutro ponto".

"Os bombeiros deixaram aqui o carro. Avariou e fugiram, e andam os populares a apagar o fogo", ouve-se no vídeo publicado nas redes sociais. Porém, as autoridades pensam em levar este caso ao Ministério Público por difamação dos oficiais. No comunicado assinado pelo comandante da corporação José Guilherme Costa São Marcos lê-se: "O vídeo mostra que mentalidades e comportamentos de cidadãos como estes devem ser alvo de queixa ao Ministério Público, por difamação ao bom nome dos Bombeiros Municipais de Santarém".

O veículo estava sozinho por causa de uma "avaria mecânica, mas os ocupantes da viatura continuaram a lutar contra as chamas noutro local". E acrescentam que "a viatura foi reparada por um mecânico no local e voltou ao teatro de operações."

Os bombeiros colocaram uma faixa de segurança no local e reportaram a situação ao posto de comando: "Estamos perante pessoas que agem de má-fé e que as suas atitudes colocam em perigo, não só as populações, como os operacionais que combatem os incêndios", sublinham os autores do comunicado. É realçado também que a zona florestal onde as autoridades combatiam o fogo não tinha sido limpa pelos proprietários.