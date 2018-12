O homem estrangeiro de 40 anos é suspeito dos crimes de burla informática, falsidade informática e associação criminosa. Valor da fraude terá ultrapassado os 15 mil euros.

A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de 160 crimes de burla informática e associação criminosa por ter instalado dispositivos em máquinas multibanco para capturar dados das bandas magnéticas e códigos de acesso para clonagem de cartões e levantamentos.



Em comunicado, a PJ explica que o homem, um estrangeiro de 40 anos, é suspeito dos crimes de burla informática, falsidade informática e associação criminosa, factos que terão tido o seu início durante o passado mês de novembro.



Segundo a PJ, a informação que o arguido conseguia através destes dispositivos era depois partilhada com outros indivíduos, sediados fora de Portugal, com vista a concretização de movimentos bancários internacionais.



O valor da fraude terá ultrapassado os 15.000 euros.



Na operação, da responsabilidade da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), foram aprendidos vários produtos, dispositivos e software, utilizados para concretizar este tipo de crime.



Foram igualmente detetados "ficheiros contendo um elevado número de dados de cartões bancários de vários países", indica a PJ.



Na deteção da montagem dos dispositivos, a investigação contou com a colaboração da SIBS (Sociedade Interbancária de Serviços, SA), o que "permitiu uma ação rápida sobre uma multiplicidade de ocorrências tendentes à captura de dados de cartões de débito e crédito", acrescenta o comunicado.



O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.