PJ detém suspeita de fogo posto que matou homem em Coimbra

A mulher, supostamente com recurso a um isqueiro, terá ateado chamas a roupas do quarto de um hóspede de uma pensão da baixa de Coimbra.

As mais lidas



A presumível autora de um incêndio ocorrido numa residencial de Coimbra, este domingo, foi detida pela Polícia Judiciária.







PJ, Polícia Judiciária, costas, xxx

A suspeita, 47 anos de idade, possui antecedentes neste tipo de atividade delituosa, motivo por que, a título de medida de coação, tem estado obrigada a apresentações diárias num posto policial.Como presumível incendiária da residencial onde morreu um septuagenário, a arguida vai comparecer perante as autoridades judiciárias (Ministério Público e juiz de instrução criminal), que poderão sujeitá-la a prisão preventiva.Segundo a PJ, a mulher, supostamente com recurso a um isqueiro, terá ateado chamas a roupas do quarto de um hóspede de uma pensão da ‘Baixa’ de Coimbra. O fogo propagou-se a um andar superior e ao sótão, inutilizando todo o edifício e desalojando perto de uma dezena de pessoas.O incêndio pôs em perigo outros edifícios existentes na zona, adjacente à estação ferroviária de Coimbra - A, e só não atingiu maiores proporções graças à pronta intervenção das corporações de bombeiros da cidade.