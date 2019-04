Um estudante de 16 anos foi detido em São João da Madeira por suspeitas de abusar sexualmente de uma familiar com sete anos, revelou hoje a Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ) "Na sequência de denúncia por parte da menor de sete anos, a Polícia Judiciária tomou conhecimento de que o suspeito, seu familiar, a obrigava, desde os quatro anos, à prática de atos sexuais de relevo", informa o comunicado dessa autoridade policial.O detido já foi presente a primeiro interrogatório judicial, "tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de contactos com a vítima".