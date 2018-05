A CMTV bateu esta terça-feira o seu próprio recorde de share diário, ao alcançar uma média de 5,5%.

Em média, acompanharam a estação do Correio da Manhã 93040 espectadores a cada minuto do dia.

Trata-se do melhor registo de sempre da CMTV, que liderou, até agora, todos os dias do ano de 2018.

A grande distância ficaram os concorrentes da CMTV, com a SIC Notícias nos 3,7% e a TVI 24 nos 3,4%.

Também no horário nobre, a CMTV liderou largamente o cabo, com 6%, contra 4,4% da SIC Notícias e 4,2% da TVI24.

Ao longo do dia de ontem, a CMTV revelou em primeira mão a notícia do escândalo de corrupção desportiva que envolve a conquista do título nacional de andebol.

Ao fim da tarde, a CMTV foi também a primeira a noticiar e a mostrar imagens da invasão do centro de estágio de Alcochete, por parte das claques do Sporting.

A CMTV esteve à frente da RTP 1 durante mais de 8 horas e meia, nomeadamente a partir das 22 horas, período do horário nobre em que a CMTV se superiorizou ao canal 1 da televisão do Estado.

Todos os dados são da responsabilidade da GFK.