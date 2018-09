Governante terá recebido do Grupo Espírito Santo quase 15 mil euros por mês quando tutelava a pasta da Economia.

Os procuradores do Ministério Público que investigam o caso EDP suspeitam que o ex-ministro da Economia Manuel Pinho terá aderido aos perdões fiscais dos Governos de José Sócrates e Pedro Passos Coelho para legalizar as "luvas" recebidas do Grupo Espírito Santo.



Segundo notícia o Correio da Manhã, Pinho terá recebido do GES quase 15 mil euros por mês quando tutelava a pasta da Economia, entre Março de 2005 e Junho de 2009 - verbas essas que os procuradores dizem não terem sido "obviamente" declaradas em sede de IRS.



O Regime Excepcional de Regularização Tributária funciona como uma espécie de perdão fiscal e permite repatriar capitais detidos no estrangeiro.



