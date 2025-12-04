Sábado – Pense por si

Portugal

PGR diz que combate à corrupção também passa pela inteligência artificial

Lusa 13:27
Capa da Sábado Edição 2 a 8 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de dezembro
As mais lidas

Amadeu Guerra reconheceu os benefícios que a área da justiça pode ter com novas ferramentas.

O procurador-geral da República admitiu hoje que a prevenção e investigação da corrupção já não passa apenas pela criação de instrumentos legislativos e por mais meios, mas também pela utilização de ferramentas de inteligência artificial.

Amadeu Guerra considera que a IA deve ser usada em paralelo aos 'métodos clássicos'
Amadeu Guerra considera que a IA deve ser usada em paralelo aos "métodos clássicos" Bruno Colaço/Medialivre

"Até aqui, a discussão relativa às medidas para prevenir e investigar a corrupção centrava-se, e ainda se centra, em soluções de criação de instrumentos, designadamente legislativos, ou meios ao dispor da Polícia Judiciária, do Ministério Público ou do MENAC [Mecanismo Nacional Anticorrupção]", começou por dizer Amadeu Guerra, durante o II Fórum sobre Inovação na Promoção da Integridade e da Transparência, promovido pelo MENAC.

No entanto, considerou o procurador-geral da República, "surgem novas perspetivas complementares de análise", de inteligência artificial, que vêm juntar-se aos "métodos clássicos".

A propósito do tema da inteligência artificial na prevenção e no combate à corrupção, Amadeu Guerra reconheceu os benefícios que a área da justiça pode ter com novas ferramentas, mas alertou que é preciso assegurar que "é o utilizador, e não a máquina, que possui controlo sobre a estratégia, o caminho e a decisão final".

Para que as novas ferramentas sejam utilizadas de forma eficaz, alertou o procurador-geral da República, a formação e a capacitação de quadros é fundamental.

"Uma coisa é certa: Temos de estar atentos para evitar que a revolução tecnológica em curso não nos ultrapasse", disse ainda Amadeu Guerra.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

PGR diz que combate à corrupção também passa pela inteligência artificial